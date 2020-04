Tudi aprila podvojeno število izpisanih samostojnih podjetnikov

Ljubljana, 16. aprila - Čeprav so konec marca začeli veljati prvi državni ukrepi zoper posledice epidemije koronavirusa, se je tako marca kot prvih 10 dni aprila število tistih, ki so prenehali opravljati dejavnost, medletno približno podvojilo. Od 11. aprila lahko sicer nekateri zaprosijo za mesečni temeljni dohodek. Ali bo to ustavilo izpise, bo jasno kmalu.