Koroške občine naj bi zadržale maske iz serviet, a jih nekatere vsaj za zdaj ne bodo delile

Vuzenica/Črna na Koroškem, 16. aprila - Župani koroških občin so na današnji videokonferenci razpravljali o dobavljenih maskah, izdelanih iz serviet in dveh elastik. Po besedah predsednika Sveta koroške regije Franja Goloba so se dogovorili, da mask ne bodo vračali upravi za zaščito in reševanje. So pa nekateri župani že sklenili, da jih vsaj za zdaj tudi delili ne bodo.