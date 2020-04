Slovenska karitas z dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti

Ljubljana, 16. aprila - Slovenska karitas je začela vseslovensko dobrodelna akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem pomoči osebam z nerednim delom, trajno brezposelnim in starejšim. Tokratna akcija zajema tudi prizadete v epidemiji covida-19, saj so od 16. marca do danes z najnujnejšo pomočjo oskrbeli kar 1124 novih gospodinjstev.