Za oceno o izgubi zaradi brezplačnega parkiranja v prestolnici še prezgodaj

Ljubljana, 19. aprila - Odkar je ustavljen javni prevoz je parkiranje v Ljubljani brezplačno. V podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, kjer upravljajo s parkirišči, o ocenjeni izgubi še ne odgovarjajo. Z ocenami namreč želijo počakati na drugi sveženj vladnih ukrepov. So pa lani med marcem in aprilom zabeležili 1,5 milijona prihodkov iz parkirnin.