Sindikat zdravstva in socialnega varstva poziva k izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah

Ljubljana, 16. aprila - V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so znova opozorili, da mnoge bolnišnice, zdravstveni in socialnovarstveni zavodi zaposlenim niso izplačali dodatka za delo ob epidemiji. Zato zahtevajo, da zaposlenim izplačajo dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi, najbolj obremenjenim pa še dodatek po protikoronskem zakonu.