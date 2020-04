ZPS z novimi predlogi za zaščito posojilojemalcev

Ljubljana, 16. aprila - Dozdajšnja zaščita posojilojemalcev pred posledicami epidemije novega koronavirusa ni zadostna, so v sporočilu za javnost opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) in zato vladi predlagali sprejem vrste dodatnih ukrepov. Med drugim so se zavzeli za možnost enoletnega odloga za vse vrste posojil in zagotovilo, da bodo odlogi brez stroškov.