Število okužb še naprej najbolj narašča v Ljutomeru

Ljubljana, 16. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v sredo potrdili v 148 slovenskih občinah, toliko kot dan prej, po dva ali več primerov pa v 105 občinah. Znova so največji skok števila okužb, kar za devet, zabeležili v Ljutomeru, kjer je žarišče v domu upokojencev. Tudi v Ljubljani, kjer je največ potrjenih okužb v državi, število vztrajno raste.