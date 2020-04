Cantarutti: Razpršenost globalnih dobaviteljskih verig je nujna

Bruselj, 16. aprila - Ministri EU, pristojni za trgovino, so se na današnjem videokonferenčnem zasedanju strinjali o potrebi po večji razpršenosti globalnih dobaviteljskih verig in s tem zagotovitvi večje samozadostnosti EU, zlasti v farmaciji in medicini, je izpostavil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti.