Levica za nujno sejo dveh odborov DZ s predlogom odprave omejitve gibanja med občinami

Ljubljana, 16. aprila - V Levici zahtevajo sklic nujne seje odborov DZ za zdravstvo in za notranje zadeve glede določil o omejevanju gibanja med občinami. Ocenjujejo, da je ukrep neživljenjski, ustavno sporen, nesorazmeren in neučinkovit z vidika namena, to je omejitve širjenja koronavirusa. Predlagajo, da vlada v dveh dneh - če bosta odbora tako sklenila, ukrep prekliče.