Na Fursu že 30.000 izjav za 350 evrov mesečnega temeljnega dohodka

Ljubljana, 16. aprila - Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci, ki želijo prihodnji teden prejeti 350 evrov mesečnega temeljnega dohodka za marec, morajo izjavo preko eDavkov vložiti najpozneje do sobote. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Do danes je Finančna uprava RS (Furs) prejela že 30.000 takšnih izjav.