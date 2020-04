Slovenija v mesecu in pol od prve okužbe do prvega sproščanja ukrepov

Ljubljana, 18. aprila - V Sloveniji so prvi primer okužbe z virusom sars-cov-2 zaznali 4. marca. Dober teden zatem je bila razglašena epidemija. Od takrat so potrdili že preko 1300 okužb, umrlo je več kot 60 ljudi, oblasti pa so sprejele vrsto strogih ukrepov za omejitev širjenja epidemije. Ti so doslej delovali, tako da se začenja njihovo postopno sproščanje.