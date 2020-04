Tovorno vozilo v požaru povsem uničeno, poškodovanih ni bilo

Vipava, 16. aprila - Novogoriške policiste so v sredo okoli 20.30 obvestili o požaru tovornega vozila na odseku hitre ceste med Podnanosom in Razdrtim. Tovorno vozilo je bilo skupaj s tovorom v celoti uničeno. Poškodovanih ni bilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Hitra cesta je bila na tem odseku zaprta vse do danes zjutraj.