Gurs bo na območju Kopra, Postojne in Sežane na terenu preverjal podatke

Ljubljana, 16. aprila - Geodetska uprava RS (Gurs) bo od 20. aprila do konca julija na območju geodetskih pisarn Koper, Postojna in Sežana v okviru programa projektov eProstor na terenu preverila obstoječe podatke in izvedla terensko izmero podatkov. Meritve bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, so sporočili iz Gursa.