V ljutomerskem domu starejših v sredo devet pozitivnih, ozdravelo jih je pet

Ljutomer, 16. aprila - V domu starejših občanov Ljutomer je bilo na testiranju na novi koronavirus v sredo devet pozitivnih, pet ljudi pa je ozdravelo. Skupno je bila okužba potrjena pri 98 stanovalcih, zaposlenih in zdravstvenih delavcih, ozdravelo jih je 17. Po podatkih NIJZ so do srede v občini Ljutomer zaradi novega koronavirusa umrli štirje ljudje.