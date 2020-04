Občina Mokronog-Trebelno v skupno občinsko upravo več dolenjskih občin

Mokronog, 16. aprila - Svetniki Občine Mokronog-Trebelno so na sredini dopisni seji potrdili predlog, da se občina pridruži skupni občinski upravi občin Dolenjske, ki so jo januarja ustanovile Mestna občina Novo mesto ter občini Straža in Trebnje. Odlok, ki so ga sprejeli po skrajšanem postopku, določa sodelovanje v skupni občinski upravi od 1. maja dalje.