Sindikat pozval k vzpostavitvi varovalke pred množičnim odpuščanjem

Ljubljana, 16. aprila - V drugi protikoronski zakon za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu je treba vključiti varovalko, da tisti delodajalec, ki zaprosi za državno subvencioniranje plač svojih zaposlenih, teh v času epidemije novega koronavirusa in nato še vsaj tri mesece ne sme odpustiti, so danes pozvali v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije.