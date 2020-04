Na azijskih borzah negativno odmevale statistike iz ZDA

Tokio, 16. aprila - Trgovanje na azijskih borzah danes ni imelo enotne smeri, a optimizma ni bilo. Tudi vlagatelje na azijskem borznem parketu so v slabo voljo spravili slabi makroekonomski podatki iz ZDA, ki kažejo, da bi bila lahko gospodarska škoda zaradi pandemije koronavirusa večja, kot so pričakovali doslej. Slabi so tudi obeti glede gospodarske rasti v Aziji.