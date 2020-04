Folkloristi zaigrali pred mariborskimi domovi za starejše

Maribor, 16. aprila - Člani Akademske folklorne skupine Študent so danes z glasbenimi nastopi razveselili stanovalce več domov za starejše v Mariboru. "Pogrešamo naše redne vaje in nastope, hkrati pa smo želeli našim najranljivejšim skupinam polepšati dan ter morda ob tem tudi pregnati kakšno skrb in težavo," je povedal predstavnik skupine Mitja Marin.