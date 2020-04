Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. aprila - Glavni indeksi na newyorških borzah so po torkovi rasti današnje trgovanje sklenili negativno. Po poročanju borznih analitikov so vlagatelji v skrbeh zaradi mračnih gospodarskih in četrtletnih poslovnih poročil, ki so še povečala zaskrbljenost zaradi obsega škode novega koronavirusa.