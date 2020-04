Vlada danes morda o sprostitvi še nekaterih protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 16. aprila - Potem ko je vlada v sredo na dopisni seji že sprejela odlok, s katerim dopušča nekatere športe v domači občini in vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine, utegne danes odločati še o sprostitvi nekaterih drugih ukrepov. To bo odvisno od današnjih podatkov o številu okuženih z novim koronavirusom ter stanja v bolnišnicah.