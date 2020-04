Največ umrlih zaradi covida-19 v Šmarju pri Jelšah, sledi Metlika

Ljubljana, 15. aprila - Največ umrlih zaradi covida-19 je v občini Šmarje pri Jelšah, kjer so zabeležili 24 smrti. Sledi Metlika z 11 smrtmi. V teh dveh občinah so se med prvimi soočali z izbruhom koronavirusa v domovih za starejše. Takšen izbruh imajo tudi v domu v Ljutomeru. V tej občini so do torka umrli štirje zaradi covida-19, je razvidno s spletne strani NIJZ.