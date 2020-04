Okrajno sodišče razveljavilo začasno odredbo v primeru Zimmermann

Ljubljana, 15. aprila - Okrajno sodišče v Ljubljani je razveljavilo začasno sodno odredbo, s katero je v poročanju o zdravniku Janeza Zimmermana prepovedovalo uporabo izrazov, kot so "mazač", "pogoltnež na denar" in "mazaški zdravnik", je na Facebooku navedla novinarka TV Slovenija Eugenija Carl. Sodišče je po njeno ocenilo, da so bili izrazi uporabljeni upravičeno.