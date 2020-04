Uprava za varstvo pred sevanji zanika povezavo med koronavirusom in 5G

Ljubljana, 15. aprila - Navedbe, da je za izbruh novega koronavirusa kriva tehnologija 5G, so neresnične in zavajajoče, so sporočili iz Uprave RS za varstvo pred sevanji. Kot poudarjajo, med koronavirusom in tehnologijo 5G ni povezave, kar so v izjavi izpostavili tudi v Evropski komisiji.