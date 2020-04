SBI TOP izgubil dva odstotka

Ljubljana, 15. aprila - Potem ko v torek zaradi tehničnih težav na Ljubljanski borzi skoraj niso trgovali, so danes sklenili za 1,9 milijona evrov poslov. Indeks SBI TOP se je znižal za 2,12 odstotka in se oblikoval pri 792,20 točke. Pocenile so se skorajda vse pomembnejše delnice, nekatere za več kot štiri odstotke. Malenkost so se podražile le delnice Krke.