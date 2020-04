Zdravstveni inšpektorat za kršitve odlokov za zajezitev koronavirusa izrekel za več kot 21.400 evrov glob

Ljubljana, 15. aprila - Zdravstveni inšpektorat je v postopkih nadzora nad vsemi odloki vlade za zajezitev epidemije koronavirusa izrekel globe v skupnem znesku 21.400 evrov, so pojasnili za STA. Prek 160 glob se nanaša na kršitev prepovedi gibanja in izbiranja na javnih mestih ter površinah in prepoved gibanja izven občin. Skupna vrednost teh glob je 16.000 evrov.