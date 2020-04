Trgovci pravijo, da spoštujejo uredbo glede nošenja rokavic

Ljubljana, 15. aprila - V trgovinah, lekarnah, poštah in na drugih zaprtih javnih krajih je od danes tudi z odlokom zapovedano razkuževanje rok namesto prej obvezne uporabe rokavic. Iz Mercatorja, Engrotuša, Spara Slovenija, Hoferja in Lidla Slovenija so sporočili, da spoštuje uredbe vlade. Nekatere trgovine naj bi namreč od kupcev še naprej zahtevale nošenje rokavic.