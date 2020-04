Za ponovni zagon turizma ključna disciplina v času krize

Ljubljana, 15. aprila - Slovenija je v zadnjih letih v globalnem turizmu gradila podobo zelene, trajnostne, varne in zdrave destinacije. To bo lahko izkoristila tudi v času ponovnega zagona turizma po koncu krize z novim koronavirusom, a mora ta sloves ohraniti, so opozorili govorci v današnjem spletnem pogovoru centra poslovne odličnosti ljubljanske ekonomske fakultete.