V večini opozicije načelna podpora preiskavi o zaščitni opremi, a podpisov za zdaj še ni dovolj

Ljubljana, 15. aprila - V LMŠ že pripravljajo besedilo zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o nabavah zaščitne opreme. Po besedah poslanke LMŠ Jerce Korče je prav, da dvome o morebitnih nepravilnostih razčiščujejo sproti. Podpise bodo prispevali tudi v SAB, naklonjeni so ji v Levici in SD. So pa v SD dodali, da se bodo do zahteve opredelili, ko jo bodo prejeli.