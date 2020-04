Kranj, 15. aprila - V prihodnjih dneh bodo vrata znova odpri zbirni centri Tenetiše, Šenčur in Naklo. V četrtek bodo odprli centra Tenetiše in Naklo, v petek pa še zbirni center Šenčur, so sporočili iz Komunale Kranj. Zbirni center Zarica ostaja do preklica zaprt.