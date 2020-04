Za pomoč države zaradi zaposlenih v karanteni zaprosilo prek 300 delodajalcev

Ljubljana, 16. aprila - Zavod RS za zaposlovanje je od 29. marca, ko je v veljavo stopil zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, pa do vključno torka prejel 303 vloge delodajalcev za povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene po odločbi ministra za zdravje, so za STA povedali na zavodu.