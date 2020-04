Okužbe potrdili že v 70 odstotkih občin, velik skok v Ljutomeru

Ljubljana, 15. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v torek potrdili že v 148 ali kar 70 odstotkih vseh slovenskih občin (v ponedeljek v 146). Po dva ali več primera so zaznali v 106 občinah (v torek v 104). Največji skok števila okužb so zaznali v Ljutomeru, kjer je žarišče v domu upokojencev.