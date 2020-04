Dan slovenskih paraplegikov nekoliko drugače

Ljubljana, 16. aprila - Danes je dan slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, ki so preko več lokalnih društev združeni v Zvezo paraplegikov Slovenije. Tokrat bodo tradicionalni dnevi Izzivi paraplegije malo drugačni, a nič manj praznični. V tem času so izdali brošuro o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja ljudi na invalidskih vozičkih, so sporočili iz zveze.