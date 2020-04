Šest sklopov nasvetov za starše v času pandemije novega koronavirusa

Ljubljana, 15. aprila - Za zajezitev pandemije novega koronavirusa so bili sprejeti številni omejevalni ukrepi, ki so družine omejili povečini za domače štiri stene. Starši imajo sedaj v veliki večini na voljo več časa za otroke, ki se tudi izobražujejo doma. Mednarodne organizacije so pripravile šest sklopov nasvetov za starše in druge skrbnike.