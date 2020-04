Ob zaključku akcije 40 dni brez alkohola pozivi k zmernosti preko celega leta

Ljubljana, 15. aprila - Minulo soboto se je zaključila tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola pod geslom Za zdravje in zdrave odnose. Ob zaključku organizatorji vabijo k spremembi osebnih in družbenih navad ter k zmernemu in odgovornemu pitju alkohola preko celega leta in se hkrati zahvaljujejo vsem, ki so se za mesec in pol odpovedali alkoholu.