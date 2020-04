Pri izobraževanju na daljavo po oceni ministrstva v enem mesecu narejenega veliko

Ljubljana, 15. aprila - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ocenjujejo, da je bilo v prvem mesecu izobraževanja na daljavo postorjenega veliko in da takšen način izobraževanja po nekaj začetnih težavah v prvem tednu zdaj poteka dobro. Da je pouk na daljavo stekel in večjih zatikanj ni, ocenjujejo tudi v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.