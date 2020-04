Delež potrjenih okužb v Sloveniji najvišji pri najstarejših

Ljubljana, 15. aprila - Delež potrjenih okužb z novim koronavirusom je v Sloveniji najvišji pri starejših od 85 let. Kot so pojasnili na NIJZ, je to pričakovano, saj sistem najbolj zazna bolnike z najtežjim potekom bolezni, ki je pogostejši pri starejših. Zelo pomemben vzrok visoke incidenčne stopnje pri starejših pa so tudi izbruhi v domovih za starejše, so dodali.