Številne medicinske sestre v boju proti covidu-19 že več tednov zdoma

Maribor, 15. aprila - Medicinske sestre so tudi pri nas nepogrešljiv del zdravstvenih ekip v boju proti covidu-19. Nekatere so že več tednov zdoma, saj bivajo v začasnih bivališčih, da zaščitijo svoje domače. Za večino je novo tudi delovno okolje, saj so bile na trenutna delovišča premeščene z drugih oddelkov. A pravijo, da vsak ozdravljen bolnik odtehta njihov trud.