Dnevnik: Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru Facebook umora

Ljubljana/Krško, 15. aprila - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru Aleša Olovca in Martina Kovača, ki sta bila obsojena zaradi grozljivega umora Andreja Cekute in neupravičenega snemanja v primeru, znanem kot Facebook umor. Olovec bo v zaporu 21 let in 11 mesecev, Kovač pa leto manj, poroča Dnevnik.