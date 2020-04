V ljutomerskem domu starejših novih 10 okužb in 12 ozdravelih

Ljutomer, 15. aprila - Po torkovem testiranju v domu starejših občanov (DSO) Ljutomer je bilo 10 testov pozitivnih, in to pri šestih stanovalcih in štirih zaposlenih iz zdravstvenega doma. Od 12 okuženih stanovalcev, ki so jih znova testirali, je bilo devet negativnih. Tako je po 14 dneh v DSO ozdravelih 10 stanovalcev in dva zaposlena.