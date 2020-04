Newyorške borze ob izboljšanju napovedi glede koronavirusa končale precej višje

New York, 14. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili precej višje, potem ko so trgi bolje sprejeli bolj optimistično število primerov novega koronavirusa v nekaterih žariščih. Trgi so optimizem pokazali kljub dejstvu, da so bančni zaslužki kazali na gospodarsko šibkost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.