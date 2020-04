Direktorat za prostor bo kot v. d. vodil Georgij Bangiev

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je danes za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor imenovala Georgija Bangieva. Bangiev, javnosti znan predvsem po delovanju v koprskem občinskem uradu za okolje in prostor, bo direktorat vodil od četrtka do imenovanja direktorja, a največ šest mesecev.