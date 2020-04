Vlada za direktorja Sove imenovala Janeza Stuška

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je na dopisni seji razrešila direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Rajka Kozmelja, ki je predsednika vlade Janeza Janšo sredi marca obvestil o svojem odstopu. Na položaj direktorja je imenovala Janeza Stuška, in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.