Vlada prikimala trem projektom s področja urejanja voda

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je danes na odboru za gospodarstvo v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 uvrstila tri projekte s področja urejanja vodotokov. Skupno so projekti ureditve zapornic Ambrožev trg in Gruberjev kanal, sanacije hudournika Reka in ureditve vodotoka Ligojščica v Horjulu vredni 15 milijonov evrov.