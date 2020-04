Mineva 20 let od združitve SLS in SKD, sodobna SLS v prihodnost zre optimistično

Ljubljana, 15. aprila - Mineva 20 let od združitve SLS in SKD v stranko SLS+SKD Slovenska ljudska stranka, ki se je kasneje preimenovala v SLS. SLS ob obletnici izpostavlja pomen sodelovanja vseh političnih strank in skupin, ki izhajajo iz vsebine in vrednot SLS. Predsednik stranke Marjan Podobnik pa napoveduje, da bo SLS močan del koalicije naslednjega parlamenta.