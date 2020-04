Zaradi kršitev omejitev gibanja med prazniki 700 opozoril policistov, inšpektoratu so prijavili 887 primerov

Ljubljana, 14. aprila - Policisti so spoštovanje odloka o omejitvah gibanja in zbiranja zaradi epidemije novega koronavirusa v podaljšanjem prazničnem vikendu preverjali v 11.308 krajih. Prejeli so 363 prijav, sami pa so zaznali 1089 kršitev. Pri tem so izrekli 700 opozoril, zdravstvenemu inšpektoratu pa so odstopili 887 predlogov, so navedli na spletni strani policije.