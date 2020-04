Bruselj s smernicami za ravnanje z odpadki v času koronavirusa

Bruselj, 14. aprila - Evropska komisija je objavila smernice za upravljanje z gospodinjskimi odpadki in za ravnanje z odpadki iz zdravstvenih ustanov v času epidemije covida-19. Med drugim je izpostavila primere dobre prakse, ki se nanašajo na varovanje zdravja delavcev v komunalnih podjetjih, pa tudi na evropska sredstva, ki so na voljo za področje ravnanja z odpadki.

Komisija je v smernicah za gospodinjske odpadke navedla podobna priporočila, kot so jih podale tudi inštitucije v Sloveniji - v primeru okužbe s covidom-19 naj se odpadki, ki so v stiku z bolnikom, odlagajo v posebno vrečo za smeti, ki se jo nato namesti v drugo vrečo za smeti, preden pristane med nerazvrščenimi komunalnimi odpadki.

Prav tako je Bruselj državljane znova pozval k vestnemu ločevanju smeti. Oblasti pa bi morale uporabnike komunalnih storitev ustrezno obveščati o morebitnih spremembah na področju ravnanja z odpadki, prav tako bi morale načrtovati primerno skladiščenje za morebitni primer težav pri sortiranju oz. obdelavi odpadkov.

Kar se tiče odpadkov iz zdravstvenih ustanov, laboratorijev in podobnih inštitucij je Evropska komisija države članice med drugim pozvala k vzpostavitvi primernih kapacitet za obdelavo in po potrebi skladiščenje teh odpadkov. Hranjenje bi moralo biti urejeno v zaprtih kontejnerjih na varnih mestih, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe, vse zunanje in notranje površine takih kontejnerjev pa bi morale biti obdelane z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi.

Bruselj se je zavzel tudi za prakse, ki bodo ščitile zdravje komunalnih delavcev. Med dobrimi praksami je izpostavil spremembo organizacije dela na način, da je med člani ekip dovolj razdalje, uporabo ustrezne zaščitne opreme in njenega razkuževanja, ustrezno čiščenje delovnih prostorov in uniform ter uvajanje posebnih delovnih pogojev za ranljive skupine delavcev, kot so starejši in tisti s kroničnimi zdravstvenimi težavami.

Komisija je spomnila, da so države članice za obdobje 2014-2020 v kohezijskih sredstvih ravnanju z odpadki namenile 4,9 milijarde evrov sredstev. Do konca leta 2019 ni bilo dodeljenih še 31 odstotkov teh sredstev. Dodatna sredstva bodo na voljo tudi v stimulacijskih paketih, ki jih Bruselj ponuja v odgovor na covid-19. Tako lahko članice izkoristijo situacijo in v luči krize s koronavirusom naslovijo izzive na področju ravnanja z odpadki.

Nenazadnje pa je v smernicah komisija opozorila tudi na pomen deljenja informacij in krepitve osveščenosti. Države članice je pozvala, da ji sporočijo svoje ukrepe na področju ravnanja z odpadki v luči epidemije, sama pa je opozorila na že pripravljen in redno posodobljen pregled trenutnih praks, ki jih je pripravilo Združenje mest in regij za trajnostno upravljanje z viri.