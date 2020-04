Mariborska občina prevzela kitajsko donacijo 77.000 mask

Maribor, 14. aprila - Mariborska civilna zaščita je danes prevzela še drugo pošiljko zaščitnih mask, ki so jih mestu donirala različna kitajska mesta. Potem ko so v začetku prejšnjega tedna 10.000 mask tipa FFP 2 prejeli iz Hanghzouja, je v petek v sklopu večje pošiljke iz Kitajske prispelo še 77.000 različnih mask iz mest Nanjing, Huaian, Nanchang in Chongquing.