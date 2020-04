Prostovoljci rdečega križa na italijanski in avstrijski meji ne bodo več merili telesne temperature

Nova Gorica/Ljubljana, 14. aprila - Prostovoljci rdečega križa so se po prejemu obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje umaknili s kontrolnih točk na italijanski in avstrijski meji. razlog je preklic uredbe o merjenju telesne temperature. Na kontrolnih točkah na meji z Italijo so bili 35 dni, je povedala sekretarka novogoriškega območnega rdečega križa Neli Skočaj.