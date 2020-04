V Pomurju danes brez okužb, v Ljutomeru rešili problematiko čiščenja doma starejših

Ljutomer/Murska Sobota, 14. aprila - V Pomurju danes ni bilo potrjenih novih okužb z novim koronavirusom, s tem da v največjem regijskem žarišču, domu starejših občanov Ljutomer, v ponedeljek niso jemali brisov. So jih pa nekaj odvzeli danes. Rešili so tudi čiščenje doma, v soboškem domu pa so uvedli dodatne zaščitne ukrepe.