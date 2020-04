Ponoči v Poljanski dolini gorela večja stanovanjska hiša

Gorenja vas, 14. aprila - V Poljanski dolini je danes ponoči zagorela večja starejša in naseljena stanovanjska hiša. Ogenj je zajel večino hiše in povzročil veliko materialno škodo, poškodovan pa ni bil nihče. Kriminalisti so opravili ogled kraja požara in izključili tujo krivdo. Okoliščine kažejo, da je zagorelo pri dimniku, so sporočili s Policijske uprave Kranj.